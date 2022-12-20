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الرئيس السيسي: اجتماع بغداد للتعاون والشراكة يأتى تزامنا مع تحسن الأوضاع بالعراق

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:28 م
الرئيس السيسي: اجتماع بغداد للتعاون والشراكة يأتى تزامنا مع تحسن الأوضاع بالعراق الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص الشكر والتقدير إلى الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، على مبادرته لاستضافة قمة بغداد للتعاون والشراكة بالبحر الميت، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال، متابعا: "كما أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية للحفاظ على دورية انعقاد هذه القمة".

 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن: "يلتئم هذا الجمع الكريم للمرة الثانية بعد قمتنا الأولى التى احتضنتها بغداد في أغسطس عام 2021، حين تعهدنا معا على دعم الجهود الوطنية لأشقائنا في العراق حكومة وشعبا في سبيل تحقيق أمن واستقرار بلادهم وحفاظ سيادتها واستعادة مكانتها التاريخية، ودورها العربي والإقليمي الفاعل".

 

وأكمل الرئيس السيسي: "يأتي اجتماعنا اليوم، ونحن نشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع بالعراق، وأغتنم هذه المناسبة لكي أتقدم بخالص التهنئة إلى دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإلى الشعب العراقي العزيز على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل".


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