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الرئيس السيسى يشارك فى قمة ثلاثية مع العاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقى

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:52 م
الرئيس السيسى يشارك فى قمة ثلاثية مع العاهل الأردنى ورئيس الوزراء العراقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في البحر الميت بالأردن، في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وذلك إلى جانب كلٍ من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثى المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن الوطن العربي والشرق الأوسط على أكثر من صعيد.

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