الرئيس السيسى: اجتماع بغداد فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع بغداد للتعاون والشراكة بالأردن، ينعقد حاملا معه دلالة سياسية مهمة، على اعتزام مواصلة توفير كافة سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة فى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، من خلال تعزيز العمل فى أطر التعاون الثنائى أو المتعدد كآلية التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن وغيرها.

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن: "يمثل اجتماعنا اليوم فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف آفاق جديدة للتنسيق والتعاون بين بلادنا والعرق، دعما لمسيرته نحو الاستمرار وبما يعزز قدراتنا فى مواجهة التحديات المرتبطة بالأزمات الدولية، وما يستتبعها من تحديات عابرة للحدود فى مجالات الصحة وأمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد وغيرها وبما يحقق مصالح شعوبنا".