الرئيس الروسى يدعو الأجهزة الروسية الخاصة لتطوير العمل فى جميع المجالات

وقال بوتين - في خطاب عبر الفيديو بمناسبة يوم وكالات الأمن الذي نشره الكرملين اليوم الثلاثاء، "إن الوضع العالمي المتغير بسرعة اليوم، فضلا عن ظهور تهديدات وتحديات جديدة يفرضان مطالب كبيرة على نظام الوكالات الأمنية الروسية بالكامل، وهذا يعني أنك بحاجة إلى تحسين عملك بشكل كبير في المجالات الرئيسية، واستخدام إمكاناتك التشغيلية والتقنية والموظفين على أكمل وجه. "

وركز بوتين بشكل خاص على وحدات الأجهزة الأمنية في المناطق الروسية الجديدة حيث قال إن الوضع معقد للغاية ،حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضح بوتين -خلال تحديده لأولويات جميع الأجهزة الخاصة- وعلى رأسها جهاز الأمن الفيدرالي ركز بوتين على محاربة الإرهاب بطريقة شاملة ومتسقة ".

كما حث الرئيس الروسي وكالات مكافحة التجسس في البلاد - بما في ذلك المؤسسات العسكرية - على إظهار "أقصى درجات الاستعداد والتركيز، وأشار إلى أنه من الضروري وضع حد صارم لأنشطة الخدمات الخاصة الأجنبية، وتحديد الخونة والجواسيس على وجه السرعة".