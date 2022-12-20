"الدفاع الروسية": تدريبات بحرية مشتركة مع الصين غدا

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا والصين ستجريان تدريباتهما البحرية المشتركة للتعاون البحري في بحر الصين الشرقي بدءا من يوم 21 حتى 27 ديسمبر الجاري.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، الاثنين أن مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي بقيادة طراد صواريخ فارياج توجهت إلى البحر من فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية المشتركة للتعاون البحري مع الصين، موضحة أن "المرحلة النشطة من التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ ومدفعية مشتركة على أهداف جوية وإطلاق مدفعي على أهداف بحرية وتدريبا على إجراءات مشتركة مضادة للغواصات تشمل الاستخدام العملي للأسلحة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى إن الهدف الرئيسي للتدريبات هو "تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، مع الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، لافتة إلى أن البحرية الروسية ستشارك في التدريبات بطراد صواريخ فارياج وسفينة أسطول المحيط الهادئ، إضافة إلى فرقاطة مارشال شابوشنيكوف وطرادي ألدار تسيدينجابوف وسوفرشيني.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "بحرية الجيش الصيني سترسل مدمرتين وسفينتين دوريتين وسفينة إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل للمشاركة في التدريبات"، مشيرة إلى أن التدريبات ستشمل أيضا طائرات بحرية وطائرات هليكوبتر من أسطول المحيط الهادئ وبحرية جيش الصين.