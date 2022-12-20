الداخلية تضبط 1900 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1900) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ، من بينها تم ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (3,750 طن "عينى") ، (13) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (41,109 طن "عينى") ، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (41,210 طن "عينى") ، وكذا ضبط (13) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (122,800طن "مستندى") ، (5) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (539 طن) ، ضبط (5) قضايا غش "غير صالح للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (30,400 طن) .

وضبطت مباحث التموين ، (6) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (29,272 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 36,230 طن دقيق أبيض - 7440 لتر زيت طعام) ، وكذا ضبط (651) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (10 طن مواد بناء "أسمنت" - 9,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 13,106طن "سلع ومواد غذئية متنوعة " - 8959 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (981) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق بلدى مدعم – قضية تصرف خبز بلدى - قضية تجميع بطاقات تموينية - 199 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 172 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 592 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (39,530 طن دقيق بلدى مدعم مستندى - 1,150 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 3300 رغيف بلدى مدعم - 430 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (17,092طن "سلع تموينة – أسمدة مدعمة" - 464900 لتر مواد بترولية - 37 إسطوانة بوتاجاز- 2 قطعة).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (362,099 طن "مستندى – عينى") أبرزها (39,530 طن دقيق بلدى مدعم مستندى –8,250 طن دقيق بلدى مدعم عينى - 45,980 طن دقيق أبيض "عينى" – 44,859 طن أرز أبيض "عينى" - 41,210 طن أرز أبيض "عينى" – 122,800 طن أرز شعير - 42,378 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 17,092 طن "سلع تموينية – أسمدة مدعمة" - 569,400 طن أعلاف حيوانية -7440 لتر زيت طعام – 3300 رغيف بلدى مدعم - 446 بطاقة ذكية - 464900 لتر مواد بترولية – 37 إسطوانة بوتاجاز – 8959 عبوة سجائر - 2قطعة - 10 طن أسمنت)

ونجحت قوات الأمن فى ضبط (رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى - بمحافظة الجيزة) بحوزتهم (16 بطاقة تموينية – هاتف محمول إستمارة تسليم بطاقة ذكية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصى مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون ، كما ضبط (المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الجيزة) بحوزته كمية قدرها (296 طن "أعلاف حيوانية ودواجن") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، كما ضبط (المدير المسئول عن مصنع لصناعة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (213 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكن رجال المباحث ، من ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (30 طن "دقيق أبيض - 9,91 طن "سكر حر – مسلى") معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (11,03 طن "عدس – مكرونة - مسلى" - 2,280 طن دقيق أبيض – 7440 لتر زيت طعام ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة كما ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (31,950 طن "دقيق بلدى مدعم") قام المذكور بطرحها للبيع والتداول بالأسواق مستولياً على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة كما ضبط (قائد سيارة - بمحافظة المنوفية) لتجميعه كمية قدرها (7,1 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط رجال المباحث المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - بمحافظة الأقصر، لتصرفه فى كمية قدرها (343600 لتر "سولار") ببيعها فى الأسواق بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر ، وكذا تجميعه (70800 لتر سولار) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر مستولياً على الدعم المقرر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (21) قضية بمضبوطات بلغت (324,010 طن"أرز شعير").. أبرزها الآتى: ضبط (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص" - بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (70 طن "أرز شعير ") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، كما ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (9,35 طن "أسماك مجمدة ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجح رجال المباحث فى ضبط (المدير المسئول عن مجزر - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3,45 طن "مقطعات دواجن ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات الصناعة الغذائية - بمحافظة القاهرة) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14229 عبوة سجائر.