الخشت يطلق مبادرة جديدة بعيد العلم لنشر أخلاق التقدم وتأسيس خطاب دينى جديد

كتب ـ محمد صبحى ـ تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن بدء مبادرة جديدة من أجل نشر اخلاق التقدم ، لأن روح التنمية تتطلب العمل على ترسيخ منظومة جديدة لأخلاق التقدم فى الوعى الجمعى المصرى تتطلب التحول من الاقتصاد الريعى الى الإنتاجى وتأسيس خطاب دينى جديد يشتمل على رسالة العالم دون التخلى عن الثوابت والسعى لاحلال منظومة جديدة من قيم العمل والابتكار والإبداع من أجل تفعيل العقل الناقد والإبداع ليحل محل العقل النقلى والسلبى".

وأكد الخشت خلال كلمه له باحتفالية عيد العلم الـ 17 المنعقدة الآن بمقر الجامعة بحضور عدد من الوزراء ، إن الاحتفال بعيد العلم يوم من أجل ايام الجامعة مشيرا إلى أن جائحة كورونا حالت بيننا وبين هذا الاحتفال واليوم نعود لنصنع معا ذكريات سعيدة فى هذا التحرك العريق ، متابعا أن جامعة القاهرة قد حققت مواصفات جامعات الجيل الثالث والرابع ويمكن الوقوف على مصداقية هذا الحكم من واقع المؤشرات الدولية والعالمية

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى القيام بدراسات موسعة حول مفهوم جامعات الجيل الرابع ووضعها فى استراتيجية القومية المصرية فى ضوء الخصوصية المصرية وبما لا يخرج هذا المفهوم من بعده العالمى ونحن لا نعمل بمعزل عن العالم ولكن نحن لا نتخلى عن خصوصيتها وغايتنا القومية الاسترات والمساهمة فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

نهدف إلى تحديث التعليم وتطوير البحث العلمى والابتكار المفتوح ودورنا ليس خلق القيمة ولكن التمكين من خلق القيمة ومنهجنا ابتكار متعدد التخصصات وفيما يتعلق بتنمية راس المال البشرى نستهدف تخريج علماء ومهنيين ورواد اعمال وفنانين ومشاركين فى النظام البيئى واستحداث مساحات للابتكار للمساهمة فى التنمية وحل المشكلات القومية .

وأكد الخشت ، نعمل على مواصفات الجيل الرابع ونعمل على الحوكمة واللامركزية والتخطيط المسبق وعدم التدخل الا عند وجود عقبات أو الخروج عن الخطة الاستراتيجية مع مراعاة المرونة وعلاوة على متطلبات جامعات الجيل الرابع فإن الخصوصية تقتضى منا استمرار المشروع المتكامل لتأسيس خطاب دينى جديد وتطوير العقل المصرى وتطوير الوعى واستهداف تغيير طرق التفكير لدى الطلاب وبناء شخصية مسئولة من أجل إعادة بناء الإنسان المصرى ولا تبعد خصائص جامعات الجيل الرابع أن التعمق فى المحلية يقود إلى العالمية وعلى هذا يجب أن يتكثف الجهد لبناء عقل مصرى جديد لتحقيق الغايات القومية الاستراتيجية

واستطرد رئيس جامعة القاهرة:"استهدفت الخطة تأسيس خطاب دينى جديد وتكوين تيار عقلانى حداثى وإزاحة التعليم المولد للإرهاب ونشر اخبار التقدم "، مضيفا :"نستطيع أن نرصد بعض الأجزاء من حلمنا بتكوين مؤسسات تعليمية من الجيل الرابع وعلى سبيل المثال لا الحصر إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل ومعاهد ومراكز جديدة مثل افتتاح كلية النانو تكنولوجى كاول كلية بالشرق الأوسط بالشيخ زايد ومعهد كونفوشيوس النموذج ومركز كب الاسنان الرقمى ومركز للاختبارات الإلكترونية بالقطاع الطبى واول مركز لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وتطوير معهد الدراسات الأفريقية والبحوث الإحصائية والبدء فى إنشاء كلية الطاقة المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وايضا كلية التكنولوجيا وعلوم الفضاء .

واستطرد الخشت، أما فيما يتعلق تم تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى الطوارئ بالشرق الأوسط من التمويل الذاتى والانتهاء من مستشفى أبو الريش الجديدة وتطوير ما لا يقل عن 80% من مستشفى أبو الريش المنيرة واليابنى ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد لقومى الأورام 50% من التمويل الذاتى ومستشفى أورام الثدى من النجمه أصبحت على وشك الانتهاء من التطوير وتم حوالى 25% من مشروع المستشفيات وإنفاق حوالى مليار و300 مليون من التمويل الذاتى بالإضافة إلى تطوير، ورفع كفاءة المدن الجامعية والانتهاء من إنشاء 425 عمارة بمشروع الإسكان ونحن على بعد خطوات من افتتاح جامعة القاهرة الدولية وهى بحوالى 90% من التمويل الذاتى وقرب افتتاح المعهد القومى الأورام 500500 ومستشفى ثابت ثابت ترعى بدعم الرئيس السيسى.