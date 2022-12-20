اليوم السابع
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الحبس 8 سنوات لألمانى قتل جاره المسن بسبب رفعه صوت التلفاز

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 05:33 م
الحبس 8 سنوات لألمانى قتل جاره المسن بسبب رفعه صوت التلفاز تلفزيون- ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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 أصدرت محكمة مقاطعة هامبورغ  الألمانية، حكمها على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا بالسجن 8 سنوات وعشرة أشهر بتهمة القتل الخطأ لجاره لانزعاجه من رفع صوت التلفاز المستمر.
 
 وأظهرت تحقيقات المدعى العام الألماني، انزعاج  المتهم من التلوث الضوضائي المزعوم من جاره  المسن والبالغ من العمر 66 عامًا ، ومقيم معه في منزل سكني للمسنين في فولسبوتل، وفي مساء يوم 2 مايو 2022 ، استاء المتهم من ارتفاع صوت التلفزيون، فدخل مسكنه وأحضر سكين مطبخ وطعن ضحيته 12 مرة فى الجزء العلوي من جسده، ثم ألقى التلفزيون أرضًا وخرج، ليذهب بعد ذلك مسلمًا نفسه إلى الشرطة.
 
وكشفت  التحقيقات التي حولت القضية من قتل عمد إلى قتل خطأ، وفقًا لصحيفة NDR  الألمانية إلى أن المتهم ليس الجار الوحيد الذى كان يعانى من رفع صوت التلفاز، لكن كانت هناك عدة شكاوى من جيران آخرين،  حتى وصل الأمر إلى دعوى إخلاء ضد الساكن المثير للضوضاء.  
 
وكان المدعي العام قد وجه إلى المتهم في البداية القتل العمد، ولكن بعد الحصول على  الأدلة ،  تم تقليص الاتهام إلى القتل غير العمد وطالب بالسجن لمدة اثني عشر عامًا، لكن في النهاية المحكمة أصدرت قرارها بحبس المتهم 8 سنوات و10 أشهر، ليخرج المتهم بعد ذلك قائلًا: لقد قتلنى جارى قبل أن أقتله بإزعاجه المستمر لى ورفع صوت التلفاز الذى لم يكن يتوقف أبدًا .  
 

ألمانيا

جريمة قتل

المدعى العام الألمانى

رفع صوت التلفاز

طعن مسن



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