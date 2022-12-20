الجامع الأزهر يعلن فتح 538 رواقا جديدا للطفل لتحفيظ القرآن بالمحافظات

عقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف، اجتماعا افتراضيا عبر موقع التواصل الاجتماعى تيمز، مع مديرى وأعضاء الإدارات الفرعية للرواق الأزهرى بالمحافظات، لبحث آليات تشغيل الفروع الجديدة للرواق الأزهرى، وبحث المشكلات التى تواجه الدارسة فى الأروقة الخارجية، ومعالجة السلبيات ومناقشة طرق معالجتها وتحويلها إلى نقاط إيجابية لتحقق بذلك الهدف المنشود من الرواق الأزهري.

حضر الاجتماع، الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبدالنبى عراقى، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وحرصا من مؤسسة الأزهر الشريف على تحفيظ كتاب الله تعالى وفتح باب القبول أمام الراغبين فى تعلم أحكام تلاوته.

جاء ذلك بالتزامن مع تشغيل المقرات الجديدة لرواق القرآن الكريم للطفل، حيث تم فتح 538 فرعا جديدا بالقرى، وبالمناطق النائية بالمحافظات، حيث تم الإعلان فى وقت سابق على الصفحات الرسمية للأروقة فى جميع محافظات الجمهورية، عن قبول دفعات جديدة للراغبين من الأطفال فى حفظ القرآن الكريم، وتم اختبارهم وتسكينهم على المستويات طبقا لمقدار ما يحفظون من القرآن الكريم، ليصل بذلك عدد الفروع الإجمالية لرواق الطفل حوالى 1045 فرعا، لخدمة كتاب الله على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق، تواصل المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، الدكتور عبد المنعم فؤاد، مع مديرى الإدارات الفرعية للرواق الأزهرى، مشددا على تذليل كافة العقبات أمام الدارسين، إضافة إلى تجهيز كافة المقرات بأجهزة الحاسب الآلى والأدوات الكتابية اللازمة لخدمة حملة كتاب الله.

واستنادا لمبدأ التطوير، تقوم الإدارة العامة بالجامع الأزهر بعمل دورات تدريبة دورية للمحفظين بأروقة القرآن الكريم، يتم من خلالها مراجعة القرآن الكريم كاملا فى مدة قدرها ٤ أشهر، والتى من شأنها الحفاظ على مستوى المحفظين من الناحية العلمية من حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله - تعالى؛ وأيضا من الناحية العملية فى كيفية التعامل مع الطفل.