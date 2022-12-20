التوصية بتوجيه اتهام لرئيس سابق.. صحيفة: إحالة ترامب لـ"العدل" سابقة تاريخية

كتبت رباب فتحى

أحالت لجنة 6 يناير بمجلس النواب الأمريكى، الرئيس السابق، دونالد ترامب إلى وزارة العدل لمواجهة تهم جنائية، متهمة الرئيس السابق بإثارة تمرد والتآمر على الحكومة بسبب محاولته تخريب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الدموى على مبنى الكابيتول الأمريكي.

واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إحالات اللجنة التى وافق عليها أعضاؤها هى المرة الأولى فى التاريخ الأمريكى التى يوصى فيها الكونجرس بتوجيه اتهامات لرئيس سابق. يأتى ذلك بعد 18 شهرًا من التحقيق الذى أجرته لجنة مجلس النواب المكونة من الحزبين والمكلفة بفهم مؤامرة ترامب لمنع جو بايدن من تولى منصبه.

وقال عضو الكونجرس جيمى راسكين بعد انتهاء آخر اجتماع للجنة: "تعتقد اللجنة أن هناك أكثر من دليل كافٍ لإحالة جنائية للرئيس السابق ترامب لمساعدة أولئك الذين شاركوا فى هجوم عنيف على الولايات المتحدة فى مبنى الكابيتول".

وأضاف قائلا" لقد طورت اللجنة أدلة مهمة على أن الرئيس ترامب اعتزم تعطيل الانتقال السلمى للسلطة بموجب دستورنا. على الرئيس واجب دستورى إيجابى وأساسى للعمل على الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة. لا شيء يمكن أن يكون خيانة أكبر لهذا الواجب من المساعدة فى التمرد ضد النظام الدستورى ".

واتهمت اللجنة ترامب بخرق أربعة قوانين جنائية فيدرالية، بما فى ذلك تلك المتعلقة بعرقلة إجراءات رسمية للكونجرس، والمساعدة فى تمرد والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. وقالت أيضا أن ترامب ربما يكون قد ارتكب مؤامرة لإثارة للفتنة وهى نفس التهمة التى وجهتها هيئة محلفين لاثنين من أعضاء جماعة حراس القسم اليمينية الشهر الماضي.