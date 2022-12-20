"التعاون الخليجى" يؤكد تضامنه مع الأردن في مواجهة كل ما يهدد أمنه

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم /الاثنين/، تضامن ووقوف دول المجلس مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره .



وشدد الحجرف - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) - على موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة جميع أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، ودعمهم لما تتخذه الأردن إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية .



وأعرب الحجرف عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأردن ملكًا وحكومة وشعبًا في مقتل ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين