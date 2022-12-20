التضامن: حملة "أنت أقوى من المخدرات" زادت الطلب على العلاج بنسبة 400%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” سنويا تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطى فى المجتمع المصرى، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 94% بينما الإناث بلغت نسبتهم 6%.

وأضاف: تشير البيانات إلى أن الفئة العمرية من 21-30 سنه النسبه الأكبر بنسبة 43,33% يليها الفئة العمرية من 31ـ 40 سنة نسبة 36.3 %، بينما تشير البيانات إلى تدنى سن التعاطى إلى أقل من 15 سنه بنسبة 13.6%، لافتا إلى أن حملة "أنت أقوى من المخدرات" أحدثت تأثيرا على المستوى القومى والوطنى خلال المراحل السابقة، حيث ساهمت فى زيادة معدلات الطلب على العلاج بنسبة 400%.

وأكد: بلغت طلبات العلاج حاليا ما يقرب من 160 ألف مريض خلال 2022 بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014 وزادت نسبة المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 6% من إجمالى عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن"16023” بعد أن كانت 1% خلال عام 2014 بما يشير إلى تزايد الثقة في الخط الساخن، وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع فى تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركز علاجى فى 17 محافظة مقارنة بـ 12 مركزا علاجيا فى 7 محافظات عام 2014، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جديدين في محافظتي قنا والجيزة، بجانب إنشاء مراكز علاجية بمحافظات "دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "، وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع الجامعة البريطانية احتفالية لعرض نتائج الدراسة التقييمية للمرحلة السابقة من الحملة الإعلامية التى أطلقها الصندوق "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من النجم الدولى كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة مديا هب " media hub “ والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والدكتور محمد سعد استاذ بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة البريطانية، والنائبة دينًا هلالى عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة البريطانية وقدمت الاحتفالية الإعلامية دينا شرف الدين.

ونقل "عمرو عثمان" تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكدا حرص الوزيرة على استمرار إطلاق الحملات التوعوية لوقاية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

تدور أحداث إعلان حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح حول تأثير المخدرات اللحظى والوهمى على عقل واحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقى المقطورات، وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمى بالنشوة يكون السقوط فى براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح فى نهاية الإعلان ممسكا بأيدى أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع فى براثن الإدمان، مرددا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات".

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،قد أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة مديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي لوقاية الشباب من المخدرات ، كما ساهمت في زيادة الإقبال على العلاج من الإدمان .