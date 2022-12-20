البرلمان الأوروبى يدعو إيلون ماسك للإدلاء بشهادته حول سياسته الجديدة في "تويتر"

وذكر البرلمان وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسته روبرتا ميتسولا أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك تطلب فيها من المالك الجديد لموقع تويتر الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتّحاد الأوروبي.



جدير بالذكر أن ماسك الذي يرأس خصوصاً شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على منصّة تويتر للتواصل الاجتماعي في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار.. ومنذ استحواذه على تويتر، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن كوفيد-19.

كما جمّد ماسك حسابات بعض الصحافيين ومنع الترويج عبر تويتر لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك.. وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا.



وكانت المفوضية الأوروبية حذّرت ماسك من أنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام.. وأجرى ماسك استطلاعاً عبر تويتر سأل فيه مستخدمي الموقع ما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيساً للموقع أو أن يتنحّى. وتعهّد الملياردير المثير للجدل الالتزام بنتيجة الاستطلاع.. وأجاب 57.5% من الذين شاركوا في الاستطلاع بـ"نعم"، مؤيّدين بذلك رحيله.. وانخفض سعر سهم تويتر بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصّة.