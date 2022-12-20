اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 09:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبي يصدر إعفاءً جمركيا مؤقتا لصادرات الأدوية البيطرية من بريطانيا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص
الاتحاد الأوروبي يصدر إعفاءً جمركيا مؤقتا لصادرات الأدوية البيطرية من بريطانيا الاتحاد الأوروبى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيصدر إعفاء جمركيًا مؤقتًا يسمح للمواطنين والشركات في إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا وقبرص ومالطا باستيراد الأدوية البيطرية من بريطانيا.


وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية الاثنين: "استمعنا بعناية للمخاوف التي أثارتها الجهات المعنية، خاصة تلك التي في إقليم أيرلندا الشمالية ونحن نتفهم تلك المخاوف ولهذا السبب نتصرف اليوم".


وأضاف: "من خلال تمديد الإجراءات الحالية إلى ديسمبر عام 2025، فنحن بذلك نمنح وقتًا وفيرًا للتكيف".


ويأتي الإعلان بعد ثمانية أشهر من إصدار المفوضية الأوروبية استثناء مماثلًا لضمان إمداد طويل المدى للأدوية لدول الاتحاد الأوروبي الثلاث وإقليم أيرلندا الشمالية.


ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أن إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وقبرص ومالطا - التي توفر إمداداتها من الأدوية تاريخيا من خلال المملكة المتحدة أو عن طريقها - ممنوعة من استيراد مثل تلك المنتجات من الممكة المتحدة.


الاتحاد الأوروبي

بريطانيا

بريكست

صادرات الأدوية البيطرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة