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الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء "المجودة" بمسجد الإمام الحسين السبت المقبل

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:28 م
الأوقاف تعقد مقرأة كبار القراء "المجودة" بمسجد الإمام الحسين السبت المقبل مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عقد أول ختمة مسجدية مجودة من مسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه" بالقاهرة لأعلام القراء يوم السبت المقبل، برئاسة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وعضوية كل من القراء: "القارئ الشيخ طه النعمانى، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الطوخي".

 

وكشفت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، استحداث عددًا من الأنشطة القرآنية بالمساجد خلال عام 2022، كان من بينها إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص)، وإطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

 

كما تم إطلاق مقرأة الأئمة القراء، وإطلاق ( 2864 ) مقرأة للجمهور، إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء، إطلاق ( 36 ) مقرأة للسيدات، إطلاق 5 مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات، إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة، عودة العمل بــ( 836 ) مقرأة جديدة للأئمة، وبلغ عدد أعضائها ( 7298 ) عضوًا".

 

 
قراء القرآن الكريم المقرر مشاركتهم فى المقرأة
قراء القرآن الكريم المقرر مشاركتهم فى المقرأة

 


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