الأرصاد تكشف خرائط وفرص الأمطار المتوقعة الساعات المقبلة

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء، على كافة أنحاء الجمهورية، تزامنا مع قرب بداية فصل الشتاء رسميا ، والذى يبدأ غدا الأربعاء 21 ديسمبر.



وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية كما يلى:

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 20٪ على القاهرة الكبرى

- فرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40: 50 ٪

- فرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.