الأرصاد: انخفاض الحرارة بدءًا من الغد بمعدل درجتين

ماجد تمراز

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر من أكثر الدولة المستقرة في فصلي الشتاء والخريف على عكس كثير من البلدان حول العالم، مضيفة أن فصل الشتاء سيبدأ جغرافيا غدا الأربعاء وينتهى فصل الخريف الذي شهد ارتفاعا في معدل درجات الحرارة على عكس المتبع سنويا.

أوضحت شاكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "dmc"، أن الأجواء حتى الآن تميل للحرارة في فترة الظهيرة، مع ضعف كميات الأمطار خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض غدا من درجتين إلى 3 درجات وسيبدأ المواطنون بالشعور النسبي بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

أشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هناك بعض المنخفضات الجوية تتزامن مع فصل الشتاء والتي تؤدى لحالة بسيطة من عدم الاستقرار، وتتفاوت الأمطار في تساقطها على السواحل الشمالية والتي بدأت اليوم على مطروح وسيدى براني والإسكندرية، ومن المتوقع استمرارها على السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري، ومتوقع ان تسقط أمطار خفيفة على بعض أنحاء القاهرة الكبرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا بنسبة حدوث 30٪ على القاهرة الكبرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40٪ ، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.