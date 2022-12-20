الأرجنتين تحتفل بـ"كأس ميسي " .. اجازة للبنوك بعد الفوز بمونديال قطر

وكالات

وصلت في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء بعثة المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز بـ مونديال قطر ، عقب مباراة استثنائية حسمتها ركلات الترجيح فى نهائي مونديال قطر أمام المنتخب الفرنسي ، لينتزع ليونيل ميسي ورفاقه كأس العالم للمرة الأولي منذ 36 عاماً.

ومنحت الحكومة الأرجنتينية قطاع البنوك إجازة ، اليوم الثلاثاء ، فيما أبقت علي العمل بمختلف القطاعات الحكومية والخدمية الآخري ، وسط احتفالات صاخبة في شوارع بوينس آيرس سيطرت عليها صور النجم ليونيل ميسي

وتبادل الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز التهاني مع رؤساء وزعماء العالم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وكان أبرزها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعلق الرئيس الأرجنتيني على تغريدة للحساب الرسمي للخارجية الروسية حول محادثة هاتفية جمعته بنظيره الروسي عقب المباراة " شكراً للرئيس بوتين على تهنئتك ، أتمنى أن تكون الفرحة التي توحد الأرجنتين اليوم مع العديد مع شعوب العالم ، مثالاً لاحتياج مجتمعاتنا إلى الوحدة والسلام".

ورداً على تهنئة رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل رد الرئيس الأرجنتيني "فرحة بحجم العالم ، هذا ما نشعر به وهذه هي الطريقة التي نشاركها بها مع جميع الدول الشقيقة ".

وعلق الرئيس الأرجنتيني على تهنئة نظيره البوليفي لويس ألبرتو "هذا هو الصديق المناسب، إذا عملت واجتهدت حتى اللحظة الأخيرة يكون المجد ممكنًا ".

وكانت التهنئة الأبرز من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا المنتخب حديثاً لرئاسة بلاده حيث كتب لنظيره الأرجنتيني "سعيد بفوز جيرانا الأرجنتين، مباراة رائعة من ميسي الذي استحق الكثير ودي ماريا، مبروك للاعبين والجهاز الفني من الأرجنتين وصديقي الرئيس".

ورد الرئيس الأرجنتيني موجهًا رسالة لنظيره البرازيلي :"شكرا لك صديقي العزيز، حققنا نصرًا مستحقًا نتيجة العمل والجهد والالتزام تجاه شعبنا، امتناننا لك وإذا فازت الأرجنتين فأمريكا اللاتينية كلها فازت".

كما علق الرئيس الأرجنتيني علي تغريدة لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلاً: "صديقي العزيز لقد كنتم منافساً صعبًأ لنا ، لكن الفريق الأفضل فاز لتعم فرحة هائلة في الأرجنتين وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، نحن سعداء ومتحمسون بهذا الانتصار الرائع، تعيش كرة القدم والصداقة بين الشعوب".

ووجه الرئيس الأرجنتيني رسالة أخيرة لفريقه وقال "شكرا للاعبين والفريق الفني، إنهم المثال الذي لا يجب أن نتنازل عنه أبداً ، فلدينا شعب عظيم ومستقبل عظيم".

ومساء الاثنين ، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الإثنين، إن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف على الاحتفال بالإنجازات الرياضية هناك.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".