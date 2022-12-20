استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والحرس الليلة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والحرس فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، ب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك حصد لقب الدوري الممتاز فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الذى احتل المركز الثالث بجدول الترتيب.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.