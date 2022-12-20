إنقاذ 4 مراهقين بريطانيين بعد فقدانهم وقضائهم ليلة كاملة فى البحر.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

قضى أربعة مراهقين ، ليلة قاسية، وكانوا محشورين على لوحين مجدافين قابلين للنفخ، بعد ضياعهم في البحر، فى المملكة المتحدة، حيث جرفتهم التيارات القوية إلى جزيرة صغيرة على بعد 20 كيلومترًا من نقطة انطلاقهم.

فقدان 4 مراهقين بسبب حركة المد والجزر

كان الشابان والمراهقتان ، اللذان تتراوح أعمارهما بين 18 و 19 عامًا، يستخدمان لوحين مجدافين قابلين للنفخ قبالة شاطئ روزبود في شبه جزيرة مورنينجتون في فيكتوريا بعد ظهر أمس الاثنين، عندما علقا في حركة المد والجزر القوية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



شاطئ روز بود

وعثر أحد المارة على متعلقاتهم، بما في ذلك هواتف محمولة وسيارة، وقد تركها أحد المارة على الشاطئ في حوالي الساعة الثامنة مساءً، وأُعلن عن فقد المجموعة بعد فترة وجيزة، فيما أطلقت عملية بحث رئيسية للمجموعة، الذين سافروا إلى "شاطئ روزبود" للاحتفال بإنهاء امتحاناتهم المدرسية النهائية.

وأكدت شرطة فيكتوريا أنه تم العثور على الأربعة في جزيرة سوان على الجانب الآخر من خليج بورت فيليب بعد الساعة 9 صباحًا اليوم الثلاثاء، ويتم التحكم في جزيرة سوان، قبالة Queenscliff من قبل وزارة الدفاع وقد تم العثور على المجموعة من قبل دورية أمنية روتينية.



عملية البحث عن المراهقين

نقل المراهقين للمستشفى ونُقل اثنان من المراهقين جواً إلى المستشفى، بينما نُقل الاثنان الآخران في سيارة إسعاف، جميع الأربعة في حالة مستقرة ولم يتعرضوا لأي إصابات خطيرة.

وأظهرت لقطات مصورة امرأة ملفوفة في بطانية أثناء اصطحابها داخل سيارة إسعاف، وقال قائد شرطة فيكتوريا، تيرينس رولاندز، إن أفراد الأمن عثروا على المجموعة وكانوا في "نزهة روتينية" حول الجزيرة، وأضاف للصحفيين "كان المراهقين مرهقين للغاية، ويشعرون بالبرد الشديد، وعبروا عن ارتياحهم للتواجد على أرض صلبة وانقاذهم".