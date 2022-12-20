إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بقرية فاو بقنا ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن شركة غاز أطلقت أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضاف الداودي، أنه تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1407 متر، ضغط تشغيل 4 بار، وتنفيذ عدد 1 تعدية دفع نفقي موجه HDD ، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 3670 متر شاملة فرعات المنازل.

وناشدت الشركة، أهالي قرية فاو غرب بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، يأتى ذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 780 وحدة سكنية بالقرية، ليصبح عدد القرى التي دخلها الغاز الطبيعي 20 قرية بمحافظة قنا ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



