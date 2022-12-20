إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكى بالطريق الصحراوى أمام قرية الطويرات ب قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سارة ميكروباص وملاكى بالطريق الصحراوي أمام قرية الطويرات في قنا، وأسفر الحادث عن إصابة محمد كريم محمد 50 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، وتفاحه عبدالرحمن على، 50 عاما، بجرح قطعى بالوجه.

كما أسفر الحادث عن إصابة عاصم محمد جادالمولى، 41 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد امبارك محمد، 23 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و عرفة سعد سليمان، 30 عاما، اشتباه كسر بالفك بالسفلى، ومحمود سعيد حامد، 21 عاما، كدمات متفرقه بالجسم، و فرج جبر جادالنوبي، 43 عاما، كدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقلهم المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفي سياق آخر، كانت قد لقىت ربة منزل وطفل مصرعهما، في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية التابعة لقرية الحسينات في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد مصرع ربة منزل وطفل بطلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة الشمندية في قرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مقر الواقعة، كما تم نقل المصابين عبر مرفق إسعاف قنا إلي المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين مصرع كلا من مرفت مصطفي محمد، 66 عاما، ومؤمن معتمد حشمت، بطلقات نارية مجهولة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلي الجناة، تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الحثتين إلي مشرحة مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم.