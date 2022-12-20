إصابة 5 أشخاص عقرهم ذئب فى قنا

قنا صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بعدما عقرهم ذئب بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 5 أشخاص بعقر ذئب في أماكن متفرقة بجسدهم.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أميرة شحاتة عسران محمود، 16 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بقرية السليمات، مصابة بعقر ذئب في القدم اليسرى والقدم اليمنى، وإسلام حسن عبدالحفيظ أحمد، طالب، مقيم بنجع خيرت بقرية رفاعة، مصابا بعقر ذئب في الفخذ الشمال، ومحسن رجب تغيان علام، 35 عاما، معلم بالأزهر، مقيم بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في القدم اليسرى، وبشار محمد أحمد رسلان، 16 عاما، طالب، بالصف الثالث الإعدادي، مقيم بنجع زيدان بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الفخذ اليمنى، ومحمد أبوالمجد عبدالراضي أحمد، 20 عاما، عامل، مقيم بقرية السليمات، مصابا بعقر ذئب في الأذن والصدر واليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



وكان قد أصيب 7 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بالطريق الصحراوي أمام قرية الطويرات بقنا.



