إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم 4 سيارات بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أصيبت 3 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم إصابة خطيرة في حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم في شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا ووقوع إصابات، انتقلت سيارتي اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ونتج عنه إصابة 3 شخصين وفتاة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان شارع البحر بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، قد شهد تصادم توك توك بدراجة نارية بعد قطع التوك توك الطريق بشكل مفاجئ، واسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفي المحلة العام.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم بشارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة، ووقوع إصابات، وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم توك توك بدراجة نارية بشكل مفاجئ، نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم طفلين بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين للمستشفي العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.