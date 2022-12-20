إحالة أوراق 4 متهمين بينهم 3 أشقاء للمفتى بتهمة قتل تاجر بقنا

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمى عبدالرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أوراق 4 متهمين بينهم 3 أشقاء إلى المفتى بتهمة قتل تاجر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط، شمال قنا.

تعود أحداث القضية إلى 5 أكتوبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين أسعد.س.، وشقيقه محمد، وشقيقته شيماء، وأحمد. ج، تهمة قتل المجنى عليه محمود.ف، تاجر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمدينة فرشوط.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 5097 لسنة 2021 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3690 لسنة 2021 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت فيها المتهم الثانى حضوريا، وباقى المتهمين غيابيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الخامس من دور مارس، للنطق بالحكم.