أمريكا: ترامب يتهم لجنة التحقيق بأحداث الكونجرس بالسعى لمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة

أ.ش.أ

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث اقتحام الكونجرس بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، وذلك من خلال توصياتها لوزارة العدل بتوجيه اتهامات وصفها بـ "الزائفة إليه".

وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية الفضائية اليوم الثلاثاء، إن كل هذه الأفعال الرامية لملاحقته على غرار محاكمة عزله، مضيفا أنها محاولة حزبية لاقصائه مع الحزب الجمهوري من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول صوتت في وقت سابق لصالح توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،

وصوتت اللجنة، التي تحقق في اقتحام الكونجرس، بالموافقة على نتائج تقريرها النهائي، الذي تضمن إحالات جنائية لوزارة العدل بحق دونالد ترامب.

وتتعلق الاتهامات بالدعوة إلى التمرد وعرقلة إجراء رسمي (المصادقة على الانتخابات الرئاسية)، والتآمر ضد الدولة الأمريكية، واعتبر أعضاء اللجنة سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، أن ترامب "عديم الأهلية لتولي أي منصب رسمي"، وذلك في جلستها الختامية لإعلان نتائج 18 شهرا من التحقيقات