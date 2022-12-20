ألمانيا: قلقون من زيارة بوتين لبيلاروسيا وتداعياتها على أزمة أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن هيبيستريت الاثنين، إن برلين قلقة بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى مينسك، لأن ذلك "قد يغير دور بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

قال هيبستريت للصحفيين إن هناك حاجة إلى الانتظار، وبالطبع، هناك مخاوف من الزيارة لدى المسؤولين الألمان.

وأشار إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال قرار بيلاروسا بتغيير دورها في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث: "نرى، على الأقل، أن بيلاروسيا تقدم المساعدة".