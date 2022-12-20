أستاذ فلك: غداً ذروة فصل الشتاء فلكيا فى نصف الكرة الأرضية الشمالى

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد غدا الأربعاء 21 ديسمبر، مع الإنقلاب الشتوي.

وأضاف أستاذ الفلك فى تصريحات له، أن الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في هذا الموعد من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، لافتا إلى أن هذا اليوم يعتبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيا (الإنقلاب الشتوي) في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا (الإنقلاب الصيفي) في النصف الجنوبي للكرة الأرضية .

وتابع: وعندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة، لأن برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأضاف: أما فلكيا فالأمر يتعلق بحركة الأرض في مدارها حول الشمس ، لذلك فأن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في المدار، علما بأن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف .

وأكد: وبناء عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا، كما تبلغ الشمس أدنى إرتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.