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أبو مازن يهاتف والدة الشهداء والأسرى "أم ناصر" ويعزيها فى استشهاد ابنها

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:32 م
أبو مازن يهاتف والدة الشهداء والأسرى "أم ناصر" ويعزيها فى استشهاد ابنها الشهيد الفلسينى ناصر أبو حميد ووالدته
كتب أحمد جمعة

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هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، الثلاثاء، والدة الشهداء والأسرى لطيفة أبو حميد "أم ناصر"، معزيا باستشهاد نجلها، ناصر، الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلى جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال أبو مازن خلال الاتصال الهاتفي "أعزي نفسي قبل ان أعزي أم الابطال باستشهاد ناصر أبو حميد".

وعبر أبو مازن، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية، لخنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر، والدة الشهداء والأسرى والجرحى المناضلة الصابرة المحتسبة، ولأسرته المناضلة التي شكلت نموذجا للتضحية والفداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد ناصر بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

 

 

 


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