اليوم السابع
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أبو الغيط يدين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلى أسيرا مقدسيا إلى فرنسا

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:13 ص
أبو الغيط يدين إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلى أسيرا مقدسيا إلى فرنسا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قيام سلطات الاحتلال بترحيل المحامي الحقوقي والناشط والأسير المقدسي صلاح حموري إلى فرنسا قسريا، مشدداً علي أن سياسة الابعاد تخالف القانون الدولي وتمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.
 
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدى، أن أبو الغيط إذ يحذر من مغبة التسامح مع إمكانية استمرار إسرائيل في اتباع مثل هذه السياسة غير الأخلاقية في التعامل مع الفلسطينيين، فإنه يناشد المجتمع الدولي ضرورة اتخاذ موقف قوي وموحد حيال هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والتي تضرب بمبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط.
 
 

أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية

الاحتلال الإسرائيلي

صلاح حمورى

فرنسا



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