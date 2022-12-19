9 علامات تؤكد حملك.. أبرزها وجع الثدى وكثرة التبول والغثيان

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للمرأة في بعض الأحيان اكتشاف حملها بسرعة، من الحكمة أن تكون على دراية بأعراض الحمل الإضافية بالإضافة إلى الغثيان وفقدان الدورة الشهرية، يمكن أن يتسبب الإجهاد أو الأدوية المختلفة (مثل حبوب منع الحمل) أو السمنة أو المشكلات الصحية مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أو مرض السكري غير المنضبط أو اضطراب الأكل في أن تعاني المرأة من عدم انتظام الدورة الشهرية.

قد تكون أعراض الحمل المبكرة غير قابلة للاكتشاف لدرجة أن العديد من النساء يغفلن عنها ببساطة، لذلك ، يجب أن تلاحظ النساء أعراض الحمل المبكرة ، خاصة إذا تأخرت الدورة الشهرية ، وإليك بعض علامات الحمل غير العادية التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

علامات وأعراض الحمل الأقل شهرة:

1. الشعور بالحرارة الزائدة

قد يكون من أعراض الحمل المبكرة إذا شعرت بالحرارة والإزعاج لمدة أسبوعين على الأقل، سيحتاج الطفل إلى مزيد من الطاقة أثناء نموه، وبالتالي يمكن أن يحدث ارتفاع في درجة الحرارة أيضًا في وقت لاحق من الحمل، قد ينتج عن ذلك الجلد الدافئ والدوار والصداع.

2. أعراض الدورة الشهرية

انتفاخ البطن علامة أخرى من علامات الحمل المبكرة المنتشرة في الأيام السبعة الأولى، يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين، إن استجابة الجسم لتطور الرحم وما ينتج عنه من زيادة تدفق الدم هو ما يسبب انتفاخ المعدة، قد يتم الخلط بين هذا الانتفاخ وتقلصات الدورة الشهرية المعتادة.

3. النفور من بعض الأطعمة

كثيرًا ما يرتبط الحمل برغبات طعام غريبة، هذا ليس من نسج خيالك المفرط، من الشائع أن تشعري بالغثيان حول بعض الأذواق والروائح أثناء الحمل، الهرمونات مسؤولة أيضًا عن هذه الأعراض.

4. دوار

نظرًا لأن الأوعية الدموية تتسع للسماح بتدفق المزيد من الدم إلى الرحم ، فقد ينخفض ​​ضغط الدم في المراحل المبكرة من الحمل، الدوخة ، التي يمكن أن تحدث أيضًا بسبب الإرهاق وانخفاض نسبة السكر في الدم والضغط النفسي ، يمكن أن تكون ناجمة عن انخفاض ضغط الدم، يمكن أن تكون الوجبات الصغيرة والمتكررة وبذل جهد للتحكم في التوتر أمرًا مفيدًا.

5. الإفرازات الشفافة

الإفرازات الشفافة أو البيضاء أو اللزجة شائعة أثناء الحمل وقد تكون مؤشرًا مبكرًا، يوصى بمراجعة الطبيب إذا كانت الإفرازات غير واضحة أو بيضاء ولها رائحة كريهة عند وجود الحكة أو عدم الراحة أو الألم.

6. التعب

يمكنك تجربة تقلبات مزاجية مصحوبة بنوبات متكررة من التعب، ينتج جسمك المزيد من هرمون البروجسترون عندما تكونين حاملاً أكثر من المعتاد، يتسبب هذا الهرمون في أن يبدأ الرحم في التحضير للزرع ولحماية الجنين في الأسابيع الأولى، ثم تفترض المشيمة السيطرة على الاستمرار في إنتاج البروجسترون حتى ولادة الطفل مع اقتراب الشهرين الثاني والثالث.

7. مشاكل الأمعاء المستمرة

يعتبر الإسهال وغثيان الصباح مشكلتين شائعتين في الجهاز الهضمي تعاني منهما المرأة أثناء الحمل ومع ذلك ، فإن التقلبات الهرمونية قد تسبب الإسهال وتسريع عملية الهضم، قد يكون النظام الغذائي مهمًا أيضًا، الأطعمة الغنية بالتوابل والألياف والدهون يمكن أن تجعلك مريضًا في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

8. وجع الثدي

من الشائع أن يصبح الثدي أكثر حساسية خلال الأسبوعين الأولين من الحمل بسبب إنتاج المزيد من الهرمونات، مما يحفز غدد الثدي ويجعلها جاهزة للرضاعة الطبيعية، عندما تبدأ الغدد الثديية في التوسع لتلبية متطلبات الطفل بعد الولادة ، يحدث أيضًا زيادة في حجم الثدي.

9. كثرة التبول

تعمل الكلى بشكل مستمر لمواكبة ارتفاع تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم ، وهو سبب زيادة البول بشكل ملحوظ، يساعد هذا التعديل في توفير العناصر الغذائية للرضيع الذي ينمو بسرعة، وبالتالي تؤدي هذه الآلية إلى احتواء المثانة على المزيد من السوائل.