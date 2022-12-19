700 وحدة سكنية تنقذ الأهالى.. تفاصيل مشروع روضة السيدة 2 بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تتواصل جهود الدولة المصرية للقضاء على المناطق العشوائية، لتكون الجمهورية الجديدة بدون مناطق عشوائية، تليق بالمواطن المصرى فى كافة ربوع المحافظات، ومن بين المناطق التى يتم تطويرها منطقة الطيبى بالسيدة زينب وتل العقارب التى تحولت بعد إنشاء روضة السيدة.

ويجرى الآن إنشاء مشروع روضة السيدة 2 بالسيدة زينب جنوب القاهرة وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع.

مشروع روضة السيدة 2 ، بديلا عن منطقة الطيبي العشوائية سابقا.

المشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية.

يُقام المشروع على مساحة 10,5 فدان.

تكلفة 500 مليون جنيه.

يشمل إنشاء 15 عمارة سكنية تشمل دور ارضي و5 أدوار متكررة.

إجمالي الوحدات 700 وحدة سكنية و50 وحدة تجارية.