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100 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من مشروع التوسعات بمعهد أورام دمياط

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
100 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية من مشروع التوسعات بمعهد أورام دمياط مشروع توسعات معهد الاورام
دمياط - هيثم مراد

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شهد معهد أورام دمياط، انطلاق مشروع أعمال التوسعات الخاصة بغرض استقبال عدد أكبر من المرضي، إضافة إلي توفير خدمات المعهد لعدد أكبر من المواطنين.

ويشهد المشروع في مرحلته الثانية حاليا أعمال التشطيبات، والتي انطلقت خلال الفترة الماضية بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه العام المقبل.

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق هيكل مدير عام معهد أورام دمياط، أن المشروع يتكون من 6 أدوار، تم تجهيز دورين للعيادات الخارجية، إضافة إلى تخصيص دور كامل لاستقبال حالات علاج الكيماوى لليوم للواحد، لافتا إلي أنه تم إعداد دور خاص بالمعامل وحجرات الأشعة وكذلك الصيدلية، إضافة إلي تحضير دورا خاص لقاعات التدريب واخر خاص بالمرضى.

وأوضح مدير معهد دمياط، أن الأعمال الجارية الآن تأتى ضمن المرحلة الثانية والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا، مشيرا إلي وجود متابعة دورية حول معدلات التنفيذ الخاصة  والتي تسير بشكل جيد.

مشروع توسعات معهد الاورام (1)
مشروع توسعات معهد الاورام 

 

مشروع توسعات معهد الاورام (2)
مشروع توسعات معهد الاورام 

 

مشروع توسعات معهد الاورام (3)
مشروع توسعات معهد الاورام 

 

مشروع توسعات معهد الاورام (4)
مشروع توسعات معهد الاورام 

معهد الاورام

مريض الاورام

مرضي الاورام

اخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط



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