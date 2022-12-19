‫الزراعة تطرح لحوما ودواجن وأسماكا بأسعار مخفضة فى منافذها

كتبت أسماء نصار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تواصل طرح منتجاتها من الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الأساسية المتضمنة الزيت والسكر والأرز، وأيضا اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت بأنواعها، والمربات والبقوليات وجميع مصنعات اللحوم فى منافذها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح إبراهيم أن أسعار اللحوم الكندوز تبدأ من 120 حتى 135 جنيها، واللحوم المجمدة "كباب حلة - كبدة- لحم مفروم" تبلغ 80 جنيها، وأسعار البيض يتم تحديدها وفقًا للبورصة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتى ذلك وفقًا لخطة الدولة لمنع احتكار السلع الغذائية وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية فى ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية.