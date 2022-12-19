‫الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية بمحافظة بورسعيد

كتبت أسماء نصار

‏‎نظمت وزارة الموارد المائية و الري ممثلة في فريق التوعية والإرشاد المائي ندوتين للتوعية المائية بمدرستى 6 اكتوبر الثانوية وبورسعيد الإعدادية بمحافظة بورسعيد ، بالتعاون مع ادارة التربية البيئية والسكانية ببورسعيد بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"

‏‎وتهدف الندوات التى تنظمها الوزارة الى توعية طلاب المدارس بأبعاد قضية المياه ، وعرض التحديات التي تواجه المياه فى مصر وطرق الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر والتلوث وتبني السلوكيات الإيجابية وقيام الطلاب بنشر الوعى المائى بين أسرهم وزملائهم

وتناولت الندوتين التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد، كما تم التعريف بحجم المشكلة المائية في مصر وطبيعتها والتأكيد على إستراتيجية الدولة في مجال الشأن المائي.

و تم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.

كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية .