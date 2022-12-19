وكيل تموين الإسكندرية يتابع شكاوى المواطنين بمراكز الخدمات التموينية

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، زيارات ميدانية شملت زيارة مركز خدمات حى غرب التموينى، ومركز السيوف حيث تفقد أعمال المراكز وآلية التعامل مع المواطنين لفحص بعض الشكاوى التى تم رصدها والتأكد من عدم وجود تكدسات، حيث التقى مع المواطنين والموظفين واستمع للجميع وتم الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين.

وأوضح "سعد الله" فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوضع الطبيعى فى هذه الظروف الاستثنائية وجود تزاحم فى الأيام الأولى من التنفيذ، ولكن مع المتابعة والتنظيم تم انتهاء الزحام وعادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، كما أننا لا نتأخر عن فحص أى شكاوى تصل إلينا من المواطنين والعمل على حلها فورى.