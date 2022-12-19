وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المخترع الصغير حاصد المركز الأول على مستوى الجمهورية

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مروان السيد الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية ، لاختراعه مشروع التصدي لتلوث الهواء، (تجميع مخلفات الهواء الضارة للمصانع باستخدام الماء وتنقية المياه لاستخدامها في ري الزرع أو تنظيف السيارات أو الأواني)، ويعتبر هذا المشروع محاكاة لمؤتمر المناخ (COP 27) الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور يوسف فتحي البهنسي، مدير مدرسة شعبانه للتعليم الاساسي، وعايدة مرجان، موجه الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وعواطف عبد الباسط والدة الطالب.

وأشاد وكيل الوزارة بالطالب، مؤكداً أنه سيتم دعمه لاستكمال بقية مشاريعه، وعبر الطالب ووالدته عن سعادتهما بدعمه.