وكيل تعليم الجيزة يجتمع بموجهى العموم لمناقشة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى

كتبت - مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، بموجهي عموم المواد الأساسية وكذلك رؤساء لجان النظام والمراقبة بتعليم الجيزة؛ لمناقشة كافة الاستعدادات والضوابط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول (نصف العام) ومناقشة أى معوقات تعوق عملهم والعمل على توفير كل متطلباتهم لإنجاح العملية الامتحانية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمجهود رؤساء لجان النظام والمراقبة وعطائهم في خدمة الطلاب، وقام بتكريمهم تقديرا لجهودهم المبذولة فى الفصل الدراسى الأول من إعداد واستعدادات لامتحانات نصف العام.

وقدم أشرف سلومة، الشكر والتقدير لمديرة إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية سحر مصطفى على ما تقدمه من جهد وعطاء لخدمة العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اعتمدا مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي2023/2022 وفقًا للمواعيد الآتية:

أولًا/ سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

ثانيًا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوى الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

رابعًا/ الصفين الأول والثانى الثانوى للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من9 حتى 17 يناير 2023.

وأكد "وكيل الوزارة" على مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات.