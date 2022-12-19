وكيل "التعليم بدميـاط" يشهد تقييم مسابقتي الإذاعة المدرسية والبرلمان المدرسى

دمياط معتز الشربينى

شهد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، فعاليات تصفيات الجمهورية لمسابقتيّ الإذاعة المدرسية والبرلمان المدرسي، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد الخنيني موجه عام الصحافة المدرسية، بحضور لجنة التقييم الوزارية والمكونة من كل من السيد الشريف وحمدي عوض وأحمد سيف.

وأوضح موجه عام الصحافة المدرسية بدمياط، أنه جرى اليوم تقييم البرلمان المدرسي المنتخب من إدارة الزرقا التعليمية ، والمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الإذاعة المدرسية والتي جاءت على النحو التالي:

- المرحلة الثانوية (العام):

المركز الأول مدرسة دمياط الثانوية العسكرية .

- التعليم الثانوى الفني:

المركز الأول مدرسة فارسكور الثانوية التجارية

- المرحلة الإعدادية:

المركز الأول مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة التابعة لإدارة دمياط التعليمية

- المرحلة الابتدائية:

المركز الأول مدرسة الكاراتيه الرسمية للغات التابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية

وشملت مراسم التقييم عدة فقرات فنية لطلاب وطالبات مدارس دمياط.

وأثنى "عبد الرؤوف" على المجهودات المبذولة بالمسابقتين متمنيًا حظًا سعيدًا لتعليم المحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية والتي تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل ويتضح ذلك جليًا من خلال حصول تعليم دمياط على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية نتاج التعاون المثمر من الجميع.

وأشاد "وكيل الوزارة" بالجهد المبذول من قبل توجيه عام الصحافة والموجهين الأوائل والمشرفين لتبنى المواهب الطلابية وإكسابها المهارات والخبرات فى سياق تنمية روح الولاء والإنتماء لهذا الوطن العظيم.