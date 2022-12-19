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وظائف جديدة.. "القوى العاملة" تعلن 120 فرصة عمل بالإسكندرية.. التفاصيل

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:20 م
وظائف جديدة.. "القوى العاملة" تعلن 120 فرصة عمل بالإسكندرية.. التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث، من خلال 3 شركات فى القطاع الخاص.

وأوضح مدحت الغمرواى مدير المديرية أن فرص العمل تتمثل في: 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عالى أو متوسط، ويترواح السن من 18 إلى 48 عاما، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط، والسن من 30 إلى 40 عاما، فضلا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 إلى 35 عاما.

وأشار "الغمراوي" إلى أن الوظائف تشمل تأمين صحى واجتماعي، منوها إلى أنه على الراغبين فى الإلتحاق بهذه الفرص التوجه إلى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمي، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.


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