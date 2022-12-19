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وزير الصحة يبحث خطط التوسع وإنشاء مستشفى تأمينى بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:21 م
وزير الصحة يبحث خطط التوسع وإنشاء مستشفى تأمينى بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الـ200 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
كتب وليد عبد السلام

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حضر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الأحد، الاجتماع الـ200 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بمقر رئاسة الهيئة، لبحث خطة التوسع بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة، وزيادة أعداد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، إلى جانب عدد من الجوانب المالية والاستثمارية للهيئة. 
 
في بداية اجتماعه، توجه الوزير، بالشكر لكافة القائمين على إدارة مجلس الهيئة، لما يبذلونه من جهد للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، ولضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة، على مستوى محافظات الجمهورية. 
 
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي، التي تقدم خدماتها لنحو 69.8 مليون مواطن، لافتا إلى الدور الهام الذي يقع على عاتق الهيئة خلال الفترات المقبلة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ استراتيجية مُطورة تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين، وزيادة عدد الخدمات الطبية، وتطوير المنشآت الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية، مؤكدا استمرار تقديم الخدمات التأمينية بالتوازي مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، وجه بضرورة التوسع في الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي، إلى جانب التعاون مع كافة قطاعات وزارة الصحة، للتوسع في تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية.
 
وأوضح أن الوزير اطلع على مقترح حول مشروع إنشاء شركة خدمات متكاملة، لقطاع خدمات «الصيانة الطبية، وغير الطبية، والتغذية، والأمن، والنظافة، والخدمات الإدارية»، في كافة المنشآت الطبية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
 
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث الخطط الاستثمارية للهيئة، لتعظيم الاستفادة من العوائد المالية وتطويعها في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، الأمر الذي يساهم في تحسين بيئة العمل، حيث وجه الوزير، بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وضرورة الاستمرار في تقديم البرامج والدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة بالهيئة، بهدف رفع كفائتهم وصقل خبراتهم. 
 
من جانبه، توجه الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزيرالصحةوالسكان، لدعمه المستمر واسهاماته في تطوير وتحسين خدمات منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة، بصدد إنشاء كيان طبي لخدمة العاملين بالهيئة وأسرهم، حيث يجري إنشاء وتجهيز مستشفى تأميني تعمل بالنظام الذكي وصديق البيئة، وذلك بمساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وزير الصحة يبحث إنشاء مستشفى تأميني بالعاصمة الإدارية الجديد
وزير الصحة يبحث إنشاء مستشفى تأميني بالعاصمة الإدارية الجديد

وزير الصحة يبحث خطط التوسع في التغطية الصحية التأمينية
وزير الصحة يبحث خطط التوسع في التغطية الصحية التأمينية
الاجتماع الـ200 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
الاجتماع الـ200 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

 


الصحة

التأمين الصحى

العاصمة الادارية

مستشفي تامينى



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