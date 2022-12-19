وزير البترول: نعمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة فى مشروع المثلث الذهبى

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى برئاسة الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة وبحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة العروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في منطقة المثلث الذهبى .

وأكد الملا خلال الاجتماع أهمية العمل على تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية والحكومة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وبما يهيىء المناخ لسرعة تنمية المنطقة وتدفق الاستثمارات اليها وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادى كبير لتحقيق اهداف الدولة المصرية من هذا المشروع القومى التنموى، على أن يعكس ذلك التحديث الكبير فى قوانين الاستثمار بمصر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية .

كما أكد الملا على أهمية مواكبة خطط العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة، والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية التي سيتم اقامتها في بداية تنفيذ مشروع المثلث الذهبى، واقترح الوزير في هذا الصدد إقامة ورشة عمل متخصصة تشارك فيها كل جهات الدولة ذات الصلة بالمشروع للوصول الى نتائج ومخرجات وترجمتها الى خطط تنفيذية لسرعة تنمية المنطقة واقامة المشروعات الاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أهمية وجود فلسفة جديدة في التعامل مع الاستثمارات بالمنطقة تقوم على الوضوح الكامل لشروط وقواعد التعامل مع المستثمرين في المنطقة والفرص الاستثمارية ذات الاولوية وتيسير الإجراءات بما يساعد المستثمر على سرعة اتخاذ القرار .

وأكد الوزير أهمية منطقة المثلث الذهبى تعدينياً، حيث سيتم التركيز على الاستثمارات الخاصة بنشاط التعدين والقادرة على تحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد، مشيراً إلى أهمية تحديد أولويات الاستثمار في كل منطقة من مناطق المشروع في ضوء المقومات المتوافرة ومتطلبات التنمية.