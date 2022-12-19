هيئة الدواء تكشف التداخلات الدوائية عن تناول الدواء مع الشاي والحليب والموز

كتب وليد عبدالسلام

كشفت هيئة الدواء عن التدخلات الدوائية الناتجة عن تناول الدواء عند تناول بعض الأطعمة

وتضمنت أشهر التداخلات الدوائية مع الأكل:-

- تناول كميات كبيرة من ألياف الشوفان والحبوب الأخرى يؤثر على امتصاص الديجوكسين، وهو دواء يستخدم لعدد من الأمراض القلبية

- تناول الحليب ومشتقات الألبان الأخرى، قد يحد من امتصاص الليفوتيروكسين المستخدم لعلاج خمول الغدة الدرقية وبعض المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين

- تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين -نوع من الأحماض الأمينية مثل الأجبان المصنعة واللحوم الُمملحة،قد يتسبب في صداٌع َشديدوزيادةكبيرةفيضغطالدمعنَد المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط

- تجنب تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم مثل الموز والبطاطس والطماطم مع أدوية القلب لأنها تزيد مستويات البوتاسيوم في الدم يفضل تناول الكابتوبريل قبل الطعام بساعة بينما يجب استعمال الكارفيديلول مع الطعام لتقليل حدوث انخفاض كبير في الضغط

- شرب الشاي أو القهوة مع دواء يحتوي على الحديد لعلاج فقر الدم يؤدي الى تقليل امتصاص عنصر الحديد من الجهاز الهضمي إلى الدم وبذلك يقل تأثير الدواء لذلك ينصح بتناول الشاي أو القهوة بعد تناول الدواء على الاقل بساعتين أو ثلاث ساعات

- شرب عصير البرتقال يزيد من امتصاص الحديد تناول الخضراوات الورقية مثل السبانخ، أو البروكولي، أو البقدونس تقلل

- الافراط في شرب العرقسوس يؤدي الى حدوث مشاكل بسبب احتباسه للصوديوم والماء ونقص البوتاسيوم لذلك لا ينصح بشربه مع بعض الادوية المدرة للبول ولا ادوية الكورتيزون ولا الديجوكسين كما لا ينصح به لمرضى ارتفاع ضغط الدم