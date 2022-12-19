نادى السكة الحديد ينتخب مجلس إدارة جديدا .. صور

كتب سيد الخلفاوى

انعقدت الجمعية العمومية ل نادى السكة الحديد بمقر النادى بمدينة نصر منذ صباح اليوم الإثنين، وذلك لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادى خلال الفترة المقبلة، حيث تم فتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءاً وحيث شهدت الجمعية العمومية اقبالا شديدا من الأعضاء للتصويت في انتخابات مجلس إدارة النادي وأشاد المشاركين في الجمعية العمومية والحضور من الشخصيات العامة بجو النزاهة والشفافية التي تشهده الانتخابات للنادي وبالتنظيم الرائع الذي شهدته عملية التصويت تحت إشراف العميد حسام السيسي رئيس الإدارة المركزية بوزارة النقل والفريق المعاون له ووصف المشاركون والحضور الانتخابات بأنها تاريخية وتليق باسم نادي السكة الحديد الذي يعد من أقدم الأندية فى مصر والشرق الأوسط حيث أُنشئ عام 1903 .

وتألق النادي منذ بدايات القرن الماضى في كثير من الرياضات أبرزها الملاكمة وكرة القدم وكمال الأجسام ، حيث خرج من النادى العديد من النجوم الكبار والذين مثلوا مصر على الصعيد الدولى وعلى صعيد البطولات فقد تمكن النادى من الحصول على بطولة دورى منطقة القاهرة عامي 1924 و1926 وكأس السلطان عامى 1924 و 1936 .

وشهد النادى تطوراً كبيراً منذ تولى المهندس كامل الوزير، وزير النقل حقيبة وزارة النقل حيث أولى الوزير حرصاً شديداً على توفير الرعاية الاجتماعية والرياضية والصحية المميزة للعاملين في الهيئة باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة ، فقد كان هناك توجه قوى لتطوير نادى السكة الحديد الرياضى تطويراً شاملاً بهدف النهوض بالنادى والخدمات التي يقدمها سواء على المستوى الرياضي " لإعداد أبطال يمكنهم المنافسة والحصول على البطولات فى مختلف الألعاب الرياضية والذى يتناسب مع تاريخ وعراقة النادى .

وشملت عملية التطوير الاهتمام بالجانبين الاجتماعي والاستثماري ، حيث تشمل أعمال التطوير (المبنى الاجتماعي - الملاعب - الاستاد والذى يتسع لحوالى 25.000 متفرج - الصالات المختلفة - زيادة المساحات الخضراء والحدائق ) لخدمة الأعضاء ، بالإضافة إلى المخطط الاستثماري الخاص بتطوير ( أسوار النادي وإقامة محلات تجارية ) للمساهمة في زيادة العوائد المادية .