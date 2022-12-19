نائب المحافظ يتفقد أعمال التطوير بمستشفى التضامن ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التضامن ببورسعيد، والتي تأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية ببورسعيد، ضمن التطور غير المسبوق في المنظومة الصحية منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

رافقه خلالها الدكتور مصطفى شعبان رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، واستشاري المشروع، والشركة الهندسية القائمة على أعمال التطوير، وجهات المرافق المختصة بالعمل.

وأطلع نائب المحافظ على نسب ومعدلات العمل حتى الآن، مشددا على الإسراع في الأعمال وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بناء على تعليمات محافظ بورسعيد، لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.