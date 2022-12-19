"مكافحة الفساد" و"الإعداد لشغل الوظائف القيادية" برامج تدريبية بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

ثمن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس دور مركز تدريب العاملين بمركز تنمية الموارد البشرية في تطوير مهارات القيادات الأكاديمية والإدارية، بهدف تعزيز دورهم في تولي المناصب القيادية.

كما يؤدى تدريب العاملين إلى غرس روح الولاء والانتماء للجامعة، وتعزيز رغبتهم للارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمونها، مع تنمية المهارات وبناء القدرات ورفع مستوى الأداء الوظيفي للجهاز الإداري بالجامعة، وتأهيل الكفاءات اللازمة.

جاء ذلك بالتزامن مع عقد مركز تدريب العاملين التابع لمركز تنمية الموارد البشرية لدورتين تدريبيتين حول الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام، ومكافحة الفساد فى المؤسسات.

فيما وجه الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى ضرورة التنسيق بين الخطط والبرامج التدريبية التى تتم بالجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة.

هذا وأفاد الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية أن الدورتين تعقدا فى الفترة من 18 إلي 22 ديسمبر الجاري، ويحاضر بها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تتناول دورة الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام موضوعات حول العملية الإدارية وفن التحفيز بالإضافة إلى عرض لاختصاصات رؤساء الأقسام، من حيث الهيكل الإداري وبطاقات الوصف، وأساليب تقييم الأداء، والقيادات الإجرائية إلى جانب تناول كيفية بناء الثقة التنظيمية والولاء الوظيفي.

أما البرنامج التدريبي الثاني يدور حول مكافحة الفساد فى المؤسسات ويتم خلاله تناول موضوعات الإطار القانوني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومهام اللجنة الوطنية التنسيقية للتوعية بمخاطر الفساد إلى جانب عرض لمنظومة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري كجزء من منظومة الشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، كما سيتطرق البرنامج التدريبي لمناقشة الاتجاهات الإدارية الحديثة فى مواجهة الفساد وتمكين ثقافة النزاهة والشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عرض مكونات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآليات التنفيذ والرقابة والتقييم ، مع مناقشة سيكولوجية الفساد الإداري وسبل الوقاية منها .

وأشارت رجاء حاتم مدير مركز تدريب العاملين إلى أنه خلال كل برنامج يتم تقييم المتدربين ومناقشة الأبحاث المُقدمة وذلك لقياس مدى الاستفادة من الدورة ومخرجاتها.