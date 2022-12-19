اليوم السابع
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مصرع مواطن في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:19 ص
مصرع مواطن في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي جثة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه، في حادث تصادم بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا، بوقوت حادث تصادم، بين سيارتين نقل،  بطريق القاهرة /أسيوط، الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بعد مطلع الكيلو 55، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

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