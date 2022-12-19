مصرع طفل إثر سقوطه أثناء تركيب منشر غسيل فى منزله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى طفل مصرعه متأثرا باصابته أثر سقوطه من علو أثناء تركيب منشر غسيل بمنزله نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار، بوصول " أحمد س ال " 15مقيم دائرة مركز الزقازيق جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء قيام المتوفى بتركيب منشر غسيل، سقط من الطابق الثالث وتوفى متأثرا بإصابته بكسور متعددة ونزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بدفن الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.