اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:09 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير فى البحيرة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:15 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير فى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة حادثى سير بمركز ى المحمودية ووادى النطرون مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3اخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم. 

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث  من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع "ا.م ا" 16عام مقيم مركز المحمودية  واصابة اخر  إثر  وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل  وموتوسيكل بطريق المحمودية  - الرحمانية  .

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام  تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات  المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وفى مركز وادى النطرون إصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين  بطريق القاهرة-  الإسكندرية دائرة المركز، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية. 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

 

 


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