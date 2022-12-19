اليوم السابع
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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبدرشين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:35 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالبدرشين سيارة إسعاف_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه إثر حادث تصادم سيارة بتوك توك بمنطقة الصليبة بمنشأة دهشور فى البدرشين، وتم نقله إلى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة الصليبة بمنشأة دهشور فى البدرشين، وعلي الفور انتقل رجال المرور الى المكان ومدعومين بسيارة إسعاف.
 
 
وبالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة نارية توك توك ونتج عن الحادث مصرع شخص جري نقله إلي مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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